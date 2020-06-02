На фоне активных поставок импортных овощей в Украину цены на тепличные помидоры идут вниз.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.На снижение цен, по их словам, также повлиял рост предложения томатов не только из Турции и Польши, но и с украинских тепличных комбинатов.Так, по состоянию на 29 мая местные тепличные комбинаты предлагают томат не дороже 25-27 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом по сравнению с прошлым годом цены на украинские помидоры почти не изменились.«Существенное давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов импортного томата производства Турции и Польши, цена на который в Украине формируется фактически в том же диапазоне, что и на местную продукцию», — отмечают эксперты.При этом участники рынка не исключают, что помидоры продолжат дешеветь. Свое мнение они аргументируют тем, что в ближайшее время на рынок начнут поступать томаты из летних теплиц на юге страны.«При отсутствии спроса это может привести к значительным скоплениям тепличного томата на складах оптовых компаний, реализовать который можно будет только путем существенного снижения цен», – объясняют аналитики.