В этом сезоне сахара будет произведено на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом количество перерабатывающих предприятий в стране останется неизменным – ожидается, что этом сезоне будут работать 33 сахарных завода. Не грозит ли харьковчанам дефицит сахара и какой будет цена нового урожая?

Сколько в области посеяно, никто не знает

На Харьковщине запускаются два завода из шести

Подорожает ли сахар?

Производство сахара, по словам экспертов, упало в связи с сокращением посевных площадей. Внесли свою лепту и погодные условия.– Уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, – говорит аналитик Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Назар Михайловин. – В результате производство сахара в 2020–2021 маркетинговом году прогнозируется на уровне 1,2–1,3 миллиона тонн – более чем на 15% меньше, чем годом ранее. Однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка.Аномальные погодные условия действительно сказались на состоянии посевов в Харьковской области, сообщил «Вечернему Харькову» генеральный директор хозяйственной ассоциации «Харьковсахар» Юрий Ильченко. Пыльные бури, которые выдули часть посевов свеклы, пронеслись, в частности, над Великим Бурлуком и Волчанском.– Лесополосы ведь никому не нужны – все вырубили, – не скрывает негодования Юрий Ильченко. – А у нас, между прочим, лесостепная зона. Бури побили и свеклу, и кукурузу, и подсолнечник, и так далее. Так что сейчас сложно сказать, сколько осталось. По предварительным данным, в Волчанском и Великобурлукском районах выдуло 550 гектаров.К тому же, по словам Юрия Ильченко, в Харьковской области практически нет информации относительно площадей, засеянных сахарной свеклой. Есть только данные от сахарных заводов.– Министерство экономики сначала показывало, что область должна засеять 12,5 тысячи гектаров, потом показало, что 7,5 тыс. га уже засеяли. Потом съехали на то, что область будет сеять только 3,5 тыс. га, – говорит эксперт. – В результате на Харьковщине посевом занимались два сахарных завода: Первухинский в Гутах Богодуховского района (3,5 тыс. га и «Белый колодезь» в одноименном пгт Волчанского района (2,5 тыс. га). То есть всего шесть тысяч гектаров. А в министерской сводке фигурирует 3,4 тыс. га. Решил уточнить информацию в областном сельхозуправлении – попросил данные по районам Харьковской области, сколько где посеяно. Говорят, мол, нет такой информации – и не только по свекле, но и по другим культурам, потому что уже нет районных сельхозуправлений, и ее просто некому собирать. Да и Министерства сельского хозяйства не существует, есть только департамент при Министерстве экономики. Такое впечатление, что никому ничего не нужно.В этом сезоне, по словам Юрия Ильченко, на Харьковщине запускаются только два завода – Первухинский и «Белый колодезь». Всего же в нашем регионе шесть предприятий по производству сахара.– Новоивановский завод работал в прошлом году, а в этом хозяин его не запускает. Савинский завод стоит без дела уже три года, хотя вполне может работать. Плюс Пархомовский завод «Цукровик-Агро» и «Цукрове» в Кегичевском районе. Все эти заводы живы, но запускаться не хотят, потому что нет экономического интереса, – рассказывает Юрий Ильченко.Между тем вне зависимости от того, работает завод или нет, поставщики газа выставляют им огромные суммы за доставку голубого топлива.– Например, в прошлом году Пархомовский завод не работал, «Белый Колодезь» не работал, а их заставляют с января платить по 500 тысяч гривен за транспортировку газа. Даже если завод не запускается, он обязан платить космические суммы каждый месяц – почти пять миллионов в год получается, – сетует Юрий Ильченко. – Мы обращались с этим вопросом в ассоциацию «Укрцукор», писали обращение главе ХОГА, но ничего так и не добились. На днях я разговаривал с директором Новоивановского завода – газовики подали на предприятие в суд за то, что они предоставляют услуги, а завод их не оплачивает. Какие услуги, если вентиль, через который подавался газ, запломбирован еще в прошлом году? Более того, и в Пархомовке, и в Коломаке (Новоивановский завод) вообще обрезаны газовые трубы.По расчетам ассоциации «Харьковсахар», два завода в области произведут в этом сезоне около 33 тысяч тонн сахара (один – 12 тыс. тонн, другой – 21 тыс. тонн) – приблизительно на уровне прошлого года. Такое количество не покрывает потребности Харьковской области, которая потребляет под 90 тысяч тонн. Тем не менее бояться дефицита не стоит, даже с учетом того, что импортного сахара в Украине в продаже нет, уверяет Юрий Ильченко.– Продукция поступает к нам из западных регионов, которые являются лидерами по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара, а также из Полтавы и других областей, – говорит эксперт.Что касается цены на сахар нового урожая, то, по подсчетам Юрия Ильченко, она должна вырасти.– Себестоимость сахара нового сезона составляет примерно 11,80 грн за килограмм плюс рентабельность. Таким образом, оптовая цена сахара может составить около 14 гривен за килограмм. Однако это приблизительные подсчеты. Как сложится ситуация на самом деле, тем более в рознице, прогнозировать сложно, – признается Юрий Ильченко. – Например, оптовая цена на сахар прошлого урожая сначала была 12 гривен за килограмм, а сегодня опустилась ниже десяти гривен, тогда как в рознице его продают по 16–19 гривен. Возникает вопрос: если производство сахара сокращается, почему падает оптовая цена? Возможно, ее сбивают специально, чтобы скупить сейчас сахар подешевле, а потом, когда его количество на рынке сократится, – поднять цену и заработать на этом определенный капитал.