Турция откроет границы для туристов из Украины с 1 июля, сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран 1 июня.

“Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года”, - сказано в сообщении.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил украинского коллегу, что Турция создаст “все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом”.