Маэстро скончался в возрасте 81 года.

Скорик - Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Т. Г. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах.Родился 13 июля 1938 во Львове. В 1955-1960 годах учился в Львовской государственной консерватории им. Н. В. Лысенко. По завершении стажировался в аспирантуре при Московской консерватории, получил научную степень кандидата искусствоведения.В 1964 году создал музыку к ленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков".Преподавал во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года.Произведения Мирослава Скорика играли самые именитые оркестры мира, а его «Мелодия» известна многим жителям не только Украины, но и всего мира.