Согласно декларации председатель Харьковской облгосадминистрации получил в пользование квартиру с панорамным видом на центр Харькова и парк Горького.Как ранее сообщал «Вечерний Харьков», глава ХОГА Алексей Кучер в декларации за 2019 год указал новую квартиру, которую нынешний губернатор получил в пользование за несколько дней до назначения.
Согласно документу, владельцем недвижимости в элитном ЖК, стоимость которой варьируется от 115 до 250 тысяч долларов, является Кирилл Андреевич Шалимов, не имеющий бизнеса по данным youcontrol.
Также у чиновника есть жилой дом в Люботине и три земельных участка общей площадью 63603 кв.м., два из которых в Харьковской области, а один – в Херсонской, а также недостроенный дом в Люботине.
Среди движимого имущества указаны автомобили Lexus NX 200T, Audi Q5, Volkswagen Passat и грузовик ГАЗ-САЗ.
У чиновника также задекларировано 77 биткоинов стоимостью 13 миллионов гривен.
В 2019 году Кучер заработал 205 тысяч гривен. Это зарплата за несколько месяцев работы в Верховной Раде, помощь от партии «Слуга народа» и деньги от продажи автомобиля, который семья продала за 49 тысяч гривен. Кроме того семья чиновника хранит 284000 долларов наличными.