В крымским водохранилищах по состоянию на начало июня воды в 2,3 раза меньше, чем в прошлом году. В местном гидрометцентре заявили, что в мае наполнение водохранилищ Крыма было незначительным.

"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили в гидрометцентре.Отмечается, что истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае. Если в горах за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков, что составило 82-102% от нормы, то в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62%, а в бассейне реки Черная у села Родниковское (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80 % меньше нормы.Как известно, до аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.