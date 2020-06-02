Объем финансовых ресурсов города Харькова за январь-май 2020 года составил 5605,3 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственные доходы составили 4623,6 млн грн (82,5%), трансферты из государственного бюджета Украины – 981,7 млн грн (17,5%).По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поступления в бюджет города уменьшились на 1185,7 млн грн (на 17,5%), в том числе собственные доходы увеличились на 58,9 млн грн (на 1,3%), трансферты уменьшились на 1244,6 млн грн (в 2,3 раза).При этом в мае объем собственных доходов бюджета уменьшился против прошлогоднего показателя на 9,7%. Майские поступления налога на доходы физических лиц в связи с продлением карантина снизились на 10,1%, платы за землю - на 18,2%.Расходы бюджета города Харькова за пять месяцев 2020 года составили 5475,2 млн грн, из них на финансирование социально-культурной сферы направлено 2684,1 млн грн (49,0% от общего объема расходов), содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 1579,5 млн грн (28,8%), обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 235,3 млн грн (4,3%).