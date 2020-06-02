В первый день календарного лета в Украине стартовал очередной этап ослабления карантинных ограничений. С 1 июня разрешены работа бассейнов и спортзалов, посещение образовательных занятий в группах не более десяти человек, движение железнодорожного транспорта.

В стране действует адаптивный карантин, поэтому отмена ограничений возможна только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация, напоминает пресс-служба МОЗ. Согласно новым правилам в спортзале должно находиться не более одного человека на десять квадратных метров в ходе индивидуальных занятий; не более одного человека на пять квадратных метров в ходе групповых занятий (не более десяти человек в группе); групповые занятия разрешены по предварительной записи.Кардиотренажеры для длительного использования должны находиться на расстоянии минимум 2,5 метра. На входе в зад должны быть антисептики. Заполняемость раздевалок и душевых – не менее 50% от вместимости одновременно (шкафчики и кабинки работают через одну). Количество клиентов должно быть таким, чтобы не допускать скоплений в раздевалках, административных и санитарных зонах.Работникам спортзалов и клиентам будут измерять температуру и тех, у кого температура выше 37,2 градуса, допускать не будут. Сотрудники должны быть в масках или респираторах.На период карантина запрещаются: использование многоразовых тканевых полотенец (кроме индивидуальных полотенец посетителей); размещение рекламных брошюр и полиграфической продукции; работа спа-зон и массаж; работа фитнес-баров и кулеров с водой; работа детских комнат; групповые занятия для детей до 12 лет и групп больше десяти человек.Работа бассейнов разрешена для индивидуального посещения и тренировочных групп второго года обучения и старше, сообщает пресс-служба МОЗ. В 50-метровых бассейнах должно быть не более четырех человек на дорожку в ходе индивидуальных занятий, не более шести – на групповой тренировке. В 25-метровых бассейнах разрешено не более двух человек на дорожку для индивидуальных занятий, не более трех – для тренировочных групп.С 1 июня также возобновляется работа детских садов. Минздрав согласовал новый санитарный регламент, который регулирует работу детских дошкольных учреждений. В него включены обязательное измерение температуры детям и воспитателям, дезинфекция. Запрещены мягкие игрушки, толстые ковры, игры, связанные с большим активным взаимодействием детей и воспитателей.Также восстанавливается движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. В «Укрзалізниці» отмечают, что продажа билетов открыта на 35 поездов дальнего следования. В компании предупреждают, что продают только 50% мест в поездах. Билеты можно приобрести через официальный сайт УЗ и в железнодорожных кассах. Пассажиры будут допускаться исключительно в защитных масках, а при проверке билетов в поездах «Интерсити+» и при посадке в вагон в ночных поездах будут проводить температурный скрининг.По новым правилам проводники должны ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы и пол в вагоне, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и другие поверхности. В каждом вагоне должен стоять санитайзер для пассажиров.Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия, а кипяток при необходимости будет наливать пассажирам в собственную посуду.