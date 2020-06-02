Пять промышленных сетей общей длиной 350 м изъяли сотрудники Государственной экологической инспекцией в Харьковской области на прошлой неделе.

Как сообщили в инспекции, в сетях находились 141 плоскирка, 84 леща, 24 карася, толстолобик, окуни, судак и три щуки.В рамках операции "Нерест-2020" рейды провели на Печенежском водохранилище, озере Белом, каскаде прудов Змиевского района Харьковской области, а также на реках:- Харьков;- Уды;- Северский Донец.За прошедшую неделю составлено 45 протоколов на общую сумму 1 тыс. 734 грн., в том числе за грубое нарушение правил рыболовства. Общие убытки, причиненные государству вследствие грубого нарушения правил рыболовства, составили 23 тыс. 381 грн.