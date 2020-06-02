Ранее сообщалось, что ночью на одной из улиц города был найден ребенок без обуви и одежды.

Ночью 2 мая харьковские патрульные обнаружили полуторагодовалого ребенка, который самостоятельно гулял по городу без обуви и одежды. Его доставили в отделение полиции, после чего была вызвана бригада скорой помощи, чтоб госпитализировать малышку для обследования ее состояния здоровья.Как рассказали в полиции, уже в 7 утра в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, которая сообщила, что ночью собака открыла входную дверь в квартире, через которую ее полуторагодовалая дочь вышла на улицу.Сначала женщина пыталась самостоятельно найти ребенка, однако, не добившись результатов, сразу обратилась в полицию.