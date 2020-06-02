Департамент здравоохранения Харьковской ОГА подал в Кабмин сведения о потребности учреждений в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, согласно документам, которые оказались в распоряжении активистов и аналитиков StateWatch, потребность области составляет почти 100 млн. Грн.При этом расчеты, как заявляют в ХАЦ, вызывают сомнения.«По расчетам директора Департамента Вадима Иванникова, области необходимо приобрести бахилы на сумму более 1 млн. грн. Стоимость одной пары по расчетам Департмента составляет 2,5 грн.На 2 200 000 грн. планируют покупать медицинские шапочки. Стоимость одной указана 10 грн. Хотя в системе «Прозорро» хватает закупок, где один головной убор стоит до 1-1,5 грн. за единицу.Одноразовую медицинскую хирургическую маску планируют покупать по 20 грн. за единицу.Кроме того, 35 800 000. грн. нужны для приобретения костюмов биозащиты, более 36 млн. грн. для приобретения респираторов, 15 300 000 грн. - изоляционных халатов, 14 790 000 грн. - защитных щитков и т.д.По данным Иванникова, было приобретено необходимых средств на сумму 21 млн. грн., Но нужно приобрести еще на 95 700 000 грн», – сообщают активисты со ссылкой на документы.Всего, как заявляют в руководстве области, для предотвращения, локализации и ликвидации коронавирусной болезни Харьковской области необходимо 616 млн. грн. Из которых на 87 млн. грн. планируют приобрести 110 аппаратов ИВЛ, на 45 млн. грн. 20 автомобилей скорой помощи, 200 млн. грн. должны быть потрачены на лекарства и более 100 млн. грн. - на заработную плату.