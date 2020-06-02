2 июня в 6 часов утра на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в четырехэтажном заброшенном доме по адресу: г. Купянск, ул. Студенческая, 51.

К месту пожара немедленно направлено отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент его прибытия установлено, что на 4-м этаже этого дома произошло возгорание деревянного пола площадью 30 кв.м.В 8:22 пожар был локализован, в 08:27 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.