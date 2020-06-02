Как сообщают правоохранители, в ходе обнаружено 50 тысяч пачек контрафактных сигарет.

В ходе досудебного расследования следствие установило, что на территории Харькова осуществляется незаконная реализация табачных изделий российского и украинского производства без марок акцизного налога, а также действует незаконное производство сигарет без упаковок и этикеток.

Для транспортировки и сбыта сигарет работала разветвленная преступная схема хранения,

В ходе обысков, проведенных 2 июня  на территории жилого и складского помещений, расположенных в Киевском и Московском районах Харькова, а также в 2 транспортных средствах, изъято около 50 тыс. пачек сигарет.

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
 

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