Как сообщают правоохранители, в ходе обнаружено 50 тысяч пачек контрафактных сигарет.

В ходе досудебного расследования следствие установило, что на территории Харькова осуществляется незаконная реализация табачных изделий российского и украинского производства без марок акцизного налога, а также действует незаконное производство сигарет без упаковок и этикеток.Для транспортировки и сбыта сигарет работала разветвленная преступная схема хранения,В ходе обысков, проведенных 2 июня на территории жилого и складского помещений, расположенных в Киевском и Московском районах Харькова, а также в 2 транспортных средствах, изъято около 50 тыс. пачек сигарет.Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.