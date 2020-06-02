Театр «P.S.» – один из первых негосударственных репертуарных театров Харькова и единственный, где ставятся спектакли исключительно на украинском языке, может остаться без крыши над головой, что автоматически приведет, по сути, к смерти театра.

Как помочь

В связи с карантином один из старейших негосударственных театров Харькова вынужден был приостановить работу и на сегодняшний день больше не в состоянии оплачивать аренду помещения, в котором живет более восьми лет. Об этом рассказал в своем видеообращении художественный руководитель театра, известный актер и режиссер Степан Пасичник.– На протяжении 21 года мы играли на разных площадках Харькова, но уже восемь лет живем в помещении на улице Гиршмана. Здесь мы играем и создаем свои представления, здесь работает театральная студия для взрослых и театральная школа для детей. Харьковчане знают и уже успели полюбить это помещение. Они всегда отмечают теплую и уютную, по-настоящему домашнюю атмосферу театра. И вот все это мы можем сегодня потерять. Это фактически ставит под угрозу само существование театра, – говорит режиссер.Театр «P.S.» объявил о сборе средств на покрытие арендной платы до сентября 2020 года, когда коллектив сможет возобновить полноценную деятельность. Коллективу необходимо как можно скорее собрать 240 тысяч гривен. По состоянию на 1 июня «P.S.» удалось собрать более 94 тысяч.– Мы оказались в сложной ситуации – по окончании карантина театр попадает в летний, фактически мертвый сезон. На уплату арендной платы нам необходима большая сумма – неподъемная сумма для театра, тем более в период, когда запрещено играть спектакли. Самостоятельно ее собрать мы не сможем. Все это может привести к тому, что мы просто окажемся на улице, и Харьков потеряет настоящий очаг культуры. Не дайте умереть театру, – призывает Степан Пасичник.В театре подчеркивают, что коллектив за 20 лет своей деятельности никогда не имел государственной финансовой поддержки и всегда существовал на средства, которые удавалось зарабатывать спектаклями.Чтобы помочь театру «P.S», можно перечислить деньги на карту Приватбанка: 5169 3305 1748 6269, Пасичник Степан Владимирович. В назначении платежа укажите: благотворительный взнос на поддержку театра.