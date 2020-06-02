Ученые установили, что просмотр порно полезен для женского организма. Об этом сообщает PsyPost.

Специалисты опросили 2433 женщины из США и Венгрии, чтобы узнать о влиянии просмотра порно на их сексуальность. Оказалось, что порнографические ролики чаще просматривают во время мастурбации женщины в предменопаузном возрасте, или испытывающее постоянное чувство тревоги, депрессию.Также к более частому просмотру порно склонны негетеросексуальные женщины и те, которые имеют двух и более партнеров.При этом, просмотр видео для взрослых помогает женщине достичь возбуждения и оргазма, кроме того, увеличивает его длительность и качество. Женщины, смотрящие порно во время близости с партнером, имеют меньше проблем с возбуждением и получают более длительный оргазм.Отмечается, что просмотр порно не меняет удовлетворенность женщины сексом и не несет негативных последствий для отношений.