Бригады КП "Харьковводоканал" устраняют аварийные ситуации на внутридомовых системах ливневой канализации.

Как сообщил начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП "Харьковводоканал" Валерий Харлан, во время сильных дождей проблема протекания внутридомовых систем ливневой канализации в жилых домах становится наиболее острой. Еще и по причине того, что жители сами забивают их бытовым мусором.- Протекание ливневой канализации чаще всего происходит по вине самих жителей, которые бросают в водостоки различные предметы, бытовой или строительный мусор. Чаще всего от этого страдают жильцы верхних этажей, - отметил Валерий Харлан.По его словам, ежедневно на предприятие поступает более 100 обращений от харьковчан с просьбой устранить аварии на внутридомовых системах ливневой канализации. Например, за последние выходные было получено около 180 заявок, и в большинстве случаев системы были забиты пластиковыми бутылками и тарой из-под алкоголя.Начальник управления попросил жителей не засорять водостоки, поскольку от этого зависит безаварийная работа системы ливневой канализации. Он также сообщил, что по заявкам жителей выезжают бригады, которые чистят систему, где необходимо, меняют трубы и устанавливают новые сетки на крыше, чтобы дождевая вода беспрепятственно стекала вниз по водостоку. Обращения от харьковчан выполняются в течение суток.