Правительство поддержало проект постановления о внесении изменений в правила регистрации места проживания.

Кабмин обязал получать разрешение на регистрацию места жительства в ипотечном жилье или недвижимости в доверительной собственности. Чтобы зарегистрироваться, нужно будет получить согласие ипотекодержателя или доверительного собственника. Правительство поддержало соответствующий проект постановления, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.Это упростит процедуру выселения людей из ипотечного жилья в случае неплатежеспособности заемщика.– Новые правовые механизмы устранят препятствия для обращения взыскания на жилье, находящегося в ипотеке или доверительной собственности и, соответственно, облегчит доступ к ипотечному кредитованию, – пояснил министр юстиции Денис Малюська.Малюська убежден, что такие изменения необходимы ради создания благоприятных условий для ипотечного кредитования в Украине. По его словам, нововведение усовершенствует механизм защиты как имущественных прав ипотекодержателя, так и жилищных прав ипотекодателя.Правительство также обязало регистраторов места жительства проверять в Государственном реестре прав на недвижимое имущество информацию о праве собственности на жилье и нахождении недвижимости в залоге или доверительной собственности.