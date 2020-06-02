Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«В ресторане Ла Страда СБУ задержали двоих по подозрению в даче взятки за должность губернатора. Разговор идёт о миллионе долларов», сказано в подписи к выложенному фото.Аферисты получили 150 тыс. за должность председателя Харьковской облгосадминистрации и началальника Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.Подробности задержания и видео из ресторана "Ла Страда", где проходила "сделка", было опубликовано в телеграм-канале "1654". Общая стоимость должности председателя ХОГА была оценена в 1 млн. долл.Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.