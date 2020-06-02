В Харькове нет современных видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Так что так называемые письма счастья с QR-кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем нарушения, харьковским водителям пока не поступают. Местные патрульные ждут установки камер в самое ближайшее время.

Некоторые паблики разместили список камер фиксации нарушения ПДД в Харькове, которые якобы установлены в 11 точках города. В этом перечне указаны: проспект Льва Ландау; перекресток пр. Ленина и ул. Новгородской; перекресток ул. Сумская и ул. Совнаркомовской; перекресток ул. Чернышевской и ул. Жен-Мироносиц; железнодорожный переезд на ул. Пятихатской (в районе «Горизонта); перекресток пр. Московского и ул. Богдана Хмельницкого; полицейский пост в Песочине; перекресток ул. Клочковской и Бурсацкого спуска; перекресток ул. Большой Панасовской и ул. Бессарабской; перекресток ул. Клочковской и Клочковского спуска.Однако в пресс-службе патрульной полиции эту информацию категорически опровергают.– Это старые места, где когда-то стояли камеры, установленные еще ГАИ. В 2012 году фото- и видеофиксацию отменили, и сейчас камер на прежних местах нет, – сообщил «Вечернему Харькову» пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук. – На данный момент в Харькове не ведется фиксация ПДД в автоматическом режиме. Когда начнется, мы обязательно об этом известим.Точных сроков в патрульной полиции не называет.– Сказали, что это произойдет максимально скоро. Вот когда горсовет установит эти камеры по программе «Безопасный город», тогда и появится автоматическая фото- и видеофиксация, – сказал Дмитрий Гайдук. – И не факт, что камеры будут установлены в тех, местах, где когда-то уже стояли.Напомним, первые 45 камер установлены в Киеве и области в местах концентрации ДТП. До конца года их количество увеличится до 220 единиц и они будут установлены во всех крупных городах страны. Поначалу камеры будут фиксировать только превышение разрешенной скорости, а позже будет добавлена фиксация проезда по полосе для общественного транспорта и парковка на ней.