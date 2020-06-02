Жители Киевского района Галина и Георгий Колиушко сегодня, 2 июня, отметили 60-ю годовщину совместной жизни.

Председатель администрации района Нелли Казанжиева поздравила семью с бриллиантовой свадьбой и вручила поздравительное письмо.- Вы смогли построить крепкую семью, свой мир, основанный на доверии, понимании и поддержке. Сквозь годы вы пронесли взаимную любовь, вырастили достойных детей. Сохранение семейного очага, крепких семейных уз, любви на протяжении долгих лет - это огромнейший труд. Спасибо вам за вашу достойную совместную жизнь и за такой пример для подражания, - обратилась к юбилярам Нелли Казанжиева.Пара охотно рассказывала о своей жизни, угощала гостей и вспоминала молодость. Познакомились будущие супруги в 11 лет в Донецке, в драматическом кружке Дворца пионеров. А в 13 лет после репетиции Георгий предложил Галине дружить.- С тех пор мы и начали общаться. Вот и додружились до 60 лет совместной жизни, не считая тех семи школьных лет дружбы, - рассказала Галина Колиушко.К окончанию института пара решила вступить в брак и получила распределение в Харьков. Георгий Михайлович трудился в Харьковском политехническом институте и со временем получил звание «Почетный энергетик», а Галина Ивановна работала врачом-кардиологом, в облздраве, а также в медучреждениях города, позже занялась наукой.На вопрос о том, в чем же секрет их долгой совместной жизни, глава семейства ответил просто: «Мы всегда были заняты делом, всегда была взаимная поддержка. Помню по молодости Галине нужно было посещать пациентов на дому в вечернее время, так ходил вместе с ней, боялся за жену и не хотел отпускать одну. Вот так и жили, и работали!».- Мои родители идеально дополняют друг друга. Мама очень взвешенная, папа любит похулиганить, веселый, поет, танцует, - рассказала о родителях дочь Екатерина.А внучка юбиляров Анастасия по-своему видит секрет их успешной жизни: «Бабушка - командир, а дедушка - хороший исполнитель и все 60 лет исполняет то, чего хочет бабушка, ведь он ее любит. Спорят иногда, но это никогда не заканчивается серьезными ссорами. 60 лет прожить вместе хотел бы каждый человек, в том числе и я!».Сейчас у супругов Колиушко - двое детей, трое внуков и четверо правнуков.