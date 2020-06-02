В подразделениях Восточного территориального объединения Нацгвардии почтили память генерал-майора Сергея Кульчицкого и еще двенадцати украинских защитников, погибших вместе с ним под Славянском.

Катастрофа произошла шесть лет назад, 29 мая 2014 года, недалеко от Славянска после разгрузки продуктов питания на 4-м блокпосту и проведения ротации личного состава, напомнили в пресс-службе Восточного территориального управленияНацгвардии.Наиболее масштабные мероприятия в честь погибших прошли на месте падения гвардейского вертолета Ми-8МТ, сбитого российскими боевиками. На печальном месте между Славянском и Краматорском собрались не только нацгвардейцы, но и их побратимы из других силовых и правоохранительных ведомств, а также волонтеры и местные жители.– Вечером накануне дня гибели генерал-майора Сергея Кульчицкого в храме Андрея Первозванного, который базируется на территории 5-й Слобожанской бригады НГУ, провели поминальную панихиду. Капеллан отец Артемий вспомнил имена всех погибших во время падения вертолета Ми-8, – рассказали в пресс-службе.Гвардейцы воинской части 3051 отдали дань погибшим украинским воинам. Они провели молебен и склонили головы в скорбной минуте молчания.