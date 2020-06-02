В Харькове Служба безопасности Украины задержала группу злоумышленников, которые "торговали" должностями госслужащих.Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес одессит совместно с киевлянином. Они обещали клиентам лоббировать их назначения на руководящие должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах. Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров.
В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что мошенники готовились получить 1 млн. долл. за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность председателя Харьковской облгосадминистрации. Еще 100 тыс. долл. злоумышленники планировали получить за назначение на должность начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковской области.
Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками от харьковчанки 60 тыс. долл. В такую сумму они оценили "помощь" в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент.
Оперативники СБУ задержали злоумышленников в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка в сумме 150 тыс. долл. за назначение обоих чиновников: 100 тыс. долл. за пост губернатора и 50 тыс. - начальника налоговой.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), и избрании в их отношении меры пресечения.