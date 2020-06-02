С 1 июня в Украине официально начала функционировать система автоматической фиксации превышения скорости. Камеры расположены в местах повышенной концентрации ДТП и перед ними установлены информационные знаки 5.70.

Министерство внутренних дел (МВД) официально представило систему в Киевском центре безопасности дорожного движения, пишет Liga.net.– Если камера фиксирует превышение скорости, происходит автоматическая идентификация транспортного средства за счет считывания государственного номерного знака, – отмечает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. – В дальнейшем система автоматически выбирает данные из базы и подтягивает их под это правонарушение.На основании зафиксированного нарушения будут формироваться так называемые письма счастья от имени Департамента патрульной полиции с платежными реквизитами для оплаты штрафа.Постановление оформляется на человека, на которого автомобиль зарегистрирован в реестре МВД. Если владелец указал человека, который постоянно пользуется автомобилем (надлежащего пользователя), ответственность будет нести именно он. Если транспортное средство зарегистрировано на предприятие, то ее руководитель.За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в сумме 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч – 510 грн. Плюс 2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", вообще ДСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).При этом штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение десяти банковских дней с момента получения постановления.О факте фиксации нарушения можно узнать:– с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано заявление в МВД;– на официальных сайтах МВД или Нацполиции;– от почтальона, который доставит постановление по месту регистрации правонарушителя;– от представителей органов Госпогранслужбы, которые вручат постановление при пересечении границы.Постановление может выноситься без участия нарушителя. Документ отправляется нарушителю по почте в течение трех дней с даты вынесения. Обжаловать его можно в течение десяти дней.Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. Такой датой считается день получения или день отказа в получении, день возвращения почтового отправления, если человек не получил посланное постановление, а также день вручения, если документ вручается пограничником. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.Если штраф не оплачен вовремя, то через 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство, а автомобиль должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) могут арестовать. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.Если в течение 20 дней с даты получения постановления человек предоставил документ о том, что автомобиль или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате угон либо похищения, он освобождается от административной ответственности.