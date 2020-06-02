Единоличное царствование пшеницы на кулинарном троне давно сменилось демократией. А пшеничные булки, калачи и пряники вынуждены делить жизненное пространство с гречаниками, кукурузными лепешками, ржаными макаронами и овсяными блинчиками.

Творожные грешники

Ржаные кексы

Кукурузный пирог

Морковно-овсяное печенье

Из альтернативных видов муки можно приготовить массу всего интересного. Мы готовы поделиться несколькими любимыми рецептами.Творог любой жирности (150 г) растереть в однородную массу, смешать с сахаром или медом (3 ст. л.). В гречневую муку (0,5 стакана) высыпать разрыхлитель (0,5 ч. л.) и соединить смесь с творогом. Небольшими порциями всыпать пшеничную муку (в общей сложности 0,5 стакана), постепенно вымешивая тесто.В итоге нужно приготовить мягкий пластичный мячик из теста. Если будет капризничать, ломаться и крошиться, добавьте яйцо. Дать тесту минут 30–60 отдохнуть, после чего раскатать пласт толщиной не больше сантиметра и вырезать печенюшки любой формы.Тем временем нагреть духовку до 200–220 градусов и отправить туда противень с грешниками. Противень лучше выстелить бумагой для выпечки, иначе печеньки потом не отдерешь. Кстати, их можно укладывать довольно плотно – они не поднимаются и не расплываются. Через 15–20 минут грешники будут готовы.Смешать в миске 50 г ржаной муки, 120 г измельченных овсяных хлопьев, 1 ч. л. какао, 3 ст. л. ржаных или пшеничных отрубей, 1 ч. л. разрыхлителя. В другой посудине соединить стакан кефира, 1 яйцо, 1 ст. л. меда или ягодного сиропа. Объединить содержимое двух емкостей, замесить тесто.Приготовить начинку. В 200 г растертого творога добавить ванильный сахар по вкусу и пару штук измельченной кураги или инжира. Тщательно перемешать, слегка взбить вилкой. Распределить половину теста по небольшим формочкам. Уложить сверху творожную массу, накрыть второй половиной теста. Печь минут 15 при температуре 180 градусов.Жирный творог (250 г) тщательно растереть, добавить сметану (50 г), мягкое сливочное масло (50 г), сахар (150 г), цедру апельсина и снова хорошенько растереть. Затем по очереди добавить 3 яйца, вымешивая массу после каждого.Приготовить фреш, выжав все соки из двух апельсинов и одного лимона – в целом получится около стакана жидкости. Половину нужно вылить в творог и в сотый раз перемешать.Кукурузную муку (200 г) соединить с пшеничной (90 г) и высыпать смесь в творог. Туда же отправить разрыхлитель (2 ч. л.), немного соли и снова вымешать. Тесто должно получиться пышным и гладким. Форму, выстеленную промасленной бумагой, заполнить тестом на две трети и отправить на 30–40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.Приготовить сироп. Оставшиеся полстакана сока подсластить сахаром (40 г) и закипятить. Как только пирогу надоест сидеть в духовке, вынуть его, проколоть в нескольких местах деревянной палочкой и залить сиропом. Теперь на решетку – и пусть остывает.Смешать овсяную (100 г) и ржаную (100 г) муку, добавить 0,5 ч. л. соды, щепотку соли, 80 г сахара. Мелко натереть морковку (100 г) и отправить в миску с мукой. Сбрызнуть лимонным соком (2 ст. л.), добавить крупно порезанные грецкие орехи (60 г), имбирь, растительное масло (80 мл) и хорошо перемешать все ингредиенты – замесить тесто. Месить нужно до тех пор, пока тесто не соберется в комок. Если вздумает рассыпаться или липнуть к рукам и столу, добавьте постного масла.Сформовать небольшие шарики и слегка приплюснуть, чтобы было похоже на печенье. Уложить на выстеленный кондитерской бумагой противень, выпекать при 180 градусах минут 15–20.