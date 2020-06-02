Ежедневно в Харьковской области регистрируется меньше больных COVID-19.

Как сообщил 2 июня директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, в пик заболеваемости в регионе ежедневно регистрировалось 40-50 случаев заболевания коронавирусом, а в последнее время - от 16 до 26 случаев. По его словам, на сегодня в городе подтверждено 657 случаев заболевания коронавирусом, и эта цифра не критична для города-миллионника.Он отметил, что с осложнениями COVID-19 переносят, в основном, люди старшего возраста.-В основном, все проблемы возникают у людей старшего возраста, которые имеют хронические патологии, у которых сахарный диабет, заболевания бронхо-легочной системы, заболевания крови, больные со сниженным иммунитетом и т.д. Конечно, эти люди переносят инфекцию тяжело, - отметил Юрий Сороколат.По его словам, очень небольшой процент детской заболеваемости COVID-19.- Был шестимесячный ребенок, 10-летние, двухлетние были, но это единичные случаи, и у детей летальности, к счастью, не было, - сказал Юрий Сороколат.Директор департамента сообщил, что в городе есть экспресс-тесты на COVID-19 и более достоверные ПЦР-тесты, благодаря которым можно определить антиген коронавируса с точностью до 99%. Работают три лаборатории – в детской и взрослой областных инфекционных больницах и Харьковском областном лабораторном центре. Также исследования с помощью ПЦР-тестов делают в частных лабораториях.- Самое важное - достоверность исследования. Быстрые тесты тоже могут использоваться, они у нас есть, но информативность и чувствительность этих тестов значительно ниже, чем ПЦР-исследований. Поэтому положиться 100% на эффективность и диагностику быстрых тестов невозможно. Там нужно попасть в определенный промежуток времени, который совпадет с информативностью этого метода исследования, и тогда можно четко определить, больной человек или нет, - отметил директор Департамента здравоохранения.Он напомнил, что в Харькове начали готовиться к эпидемии коронавируса еще в январе-феврале: были закуплены средства индивидуальной защиты, дополнительная дыхательная аппаратура, созданы мобильные медицинские бригады. Кроме того, при больнице №17 открыли отдельное помещение на 60 коек, 20 из которых - интенсивного лечения, где разместили отделение для больных коронавирусом.Отметим, что сегодня прошел телемост «Харьков-Шэньчжэнь: обмен опытом в борьбе с COVID-19», в котором приняли участие врачи двух городов - Шэньчжэнь и Харькова.