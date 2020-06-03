В течение второго месяца карантина в Украине ускорилось падение базовых отраслей экономики, говорится в обзоре Национального банка.

Так, в апреле падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 15,4% (по сравнению с 6,3% в марте).При этом спад в промышленности углубился до 16,2%."При этом по областям более высокий уровень заболеваемости COVID-19 коррелировал с более значительным спадом промышленного производства в регионе, вероятно, из-за более строгого соблюдения карантина и региональных различий в структуре промышленности", - говорится в сообщении.Вторичные эффекты от карантинных ограничений и низкий потребительский спрос углубили спад в производстве потребительских товаров, в том числе пищевых, а также обусловили стремительное падение розничной торговли (до 14,9%).В НБУ отметили, что из-за карантина впервые в истории практически полностью прекратились пассажирские перевозки (падение на 95,8%).Спад в базовых отраслях, резкое падение объемов импорта и меньшие объемы транзита газа сказались на ухудшении показателей оптовой торговли и грузооборота.Кроме того, продолжалось падение в строительстве на фоне ограниченного бюджетного финансирования и сокращения спроса на жилье из-за роста неопределенности.