Падение производства, антирейтинг по уровню безработицы, тотальная незащищенность медперсонала перед коронавирусом, неразбериха с выплатами медикам и закупками лекарств – все это свидетельствует о неспособности руководства Харьковщины принимать конструктивные решения в критические моменты. Свои огрехи в работе и непрофессионализм областная власть списывает на коронавирус. Такое мнение выразил в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» доктор политических наук Александр Романюк.

Харьковщина лидирует в антирейтинге по уровню безработицы

Политические интересы выше общественных

Нынешней власти не хватает профессионализма

Падение производства в регионе началось с конца 2019 года

Власти оказались не готовы к пандемии

– Эпидемия имеет два аспекта – эпидемиологический и социально-экономический. Карантин повлиял на производство, предприятия были закрыты. Особенно пострадал мелкий и средний бизнес – не работали магазины, рынки. А где брать деньги, чтобы прокормить семью? Так что ослабление карантина оправданно с социально-экономической точки зрения. Согласно проведенным социологическим исследованиям, в среднем запасов и сбережений у людей хватало только на месяц. А дальше что? Отсутствие средств к существованию ведет к росту преступности. В Харькове, как видим, уже выросло количество случаев по подрыву банкоматов.– Многие предприятия остановили работу. Прогнозируется, что из-за карантина уровень безработицы в Украине достигнет 10%. Это очень много.– Для этого нужна согласованность действий областной и городской власти, а этого не происходит. И когда было принято решение повысить зарплаты медработникам, которые работают с больными Covid-19, вот тогда и началось. Мэр сказал, что ничего не будет давать медучреждениям областного подчинения. Но ведь в этих больницах лечатся в основном горожане. Почему же город не может помочь решить проблему?– Я опять-таки повторюсь – нет координации, взаимопонимания между областной и городской властью. Существует еще один фактор – местные выборы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.Вы знаете, что областная власть у нас – от президента. Глава области Алексей Кучер называет себя ЗЕ-губернатором. Он видит в должности руководителя города своего человека – представителя партии «Слуга народа». Мэр Геннадий Кернес, в свою очередь, хочет остаться в кресле городского головы. Сейчас его, как ни странно, поддерживает бывший противник Александр Ярославский – они вместе. И вся эта политическая борьба влияет на ситуацию, которая складывается в Харькове, в том числе и на выплаты медикам. Власть не может договориться между собой: кто, сколько, из какого бюджета.– Безусловно, нужно искать компромисс. И каждая из сторон должна идти на определенные уступки. Однако, как видим, политические и частные интересы преобладают над общественными.– Есть такое понятие, как профессионализм власти. Вот предыдущая областная администрация, которую возглавляла Юлия Светличная, была очень профессиональной. И глава Харьковской области согласно рейтингам на протяжении трех лет занимала первые места. А у Алексея Кучера нет опыта руководства, тем более целым регионом. Не было у него и своей команды – пришли люди, которые просто поддерживали партию «Слуга народа». И это тоже влияет на развитие ситуации.– Партия «Слуга народа» постепенно теряет свои позиции. В разных регионах – на востоке, на западе, в центре – существуют разные тенденции. У нас усиливается позиция «Оппозиционной платформы «За життя», ослабляется влияние «Европейской солидарности».– Юлия Светличная набрала рекордное количество голосов избирателей – почти 80%. За всю историю выборов в Украине, пока использовалась мажоритарная система, не помню, чтобы кто-то получал такой результат. Предыдущим депутатом по данному округу был как раз нынешний губернатор Алексей Кучер. Он набрал немногим больше 50%. Да, оппоненты устраивали Юлии Светличной всевозможные препоны, распускали фейки, а когда поняли, что кроме прямой фальсификации выборов ничего сделать не могут, им осталось только показать «хорошую мину при плохой игре», заявив о поддержке Юлии Светличной.– Дело в том, что спад производства на Харьковщине начался вовсе не с введением карантина, а еще с конца 2019 года, когда у руля области встал Алексей Кучер. Предыдущее правительство от «Слуги народа» тоже наделало много ошибок… Когда начал подниматься курс гривны и падать курс евро, производителям стало невыгодно отправлять товары за границу – экспорт упал. Они стали придерживать произведенные товары и ждать, когда снова поднимется курс евро. И это очень повлияло на экспорт…Большим достижением Юлии Светличной было то, что Харьковская область в значительной степени переориентировалась на европейские рынки. До 2014 года основным рынком сбыта у нас была Россия. В связи с войной наработанные связи прервались. И в области было сделано очень многое, чтобы найти новые рынки сбыта для наших производителей. Проводились конференции, симпозиумы, приглашались западные бизнесмены, послы разных стран.– Конечно. Сейчас все свои недоработки власть постарается списать на коронавирус.– Я считаю, что ошибка была допущена в самом начале. Жесткие меры, принятые в середине марта, имели позитивный результат с точки зрения препятствования распространению эпидемии. Однако они очень негативно отразились на экономической ситуации. Я считаю, что можно было не закрывать все предприятия, многие могли бы продолжать функционировать при соблюдении работниками санитарно-гигиенических мер – ношении масок, перчаток и так далее. Метро можно было не закрывать, чтобы люди имели возможность ездить на работу. Тем не менее подземку закрыли, при этом возникла огромная проблема – переполненные автобусы, трамваи, троллейбусы. Думаю, что можно было создать плавающий график работы предприятий – чтобы они начинали рабочий день не в одно и то же время, а с промежутком в час, допустим. И люди нормально добирались бы на работу.К тому же не стоит забывать, что в момент введения карантина масок не было вообще. Я две недели искал – обошел все аптеки на Алексеевке и только через две недели смог купить примитивный респиратор за 165 гривен. Опять же, возникли проблемы с лекарствами. То есть власть оказалась не готова по всем направлениям.– У нас еще никогда и никто не понес ответственность за подобный хаос. Власть не проявила дальновидность. Еще когда ситуация с коронавирусом только начиналась в Европе, нужно было сыграть на опережение: запастись масками, закупить необходимые лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких, заранее подготовить больницы для приема пациентов.– Точных сведений не имею, но не вижу никакой стратегии. Иначе были бы заранее подготовлены и больницы, и штат, и лекарства, и средства индивидуальной защиты медиков.– Негативно. Многие медики увольняются. В Украине каждый пятый заболевший – медработник. А это значит, что они беззащитны перед коронавирусом – нет ни респираторов, ни защитных костюмов, ничего.