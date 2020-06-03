Падение производства, антирейтинг по уровню безработицы, тотальная незащищенность медперсонала перед коронавирусом, неразбериха с выплатами медикам и закупками лекарств – все это свидетельствует о неспособности руководства Харьковщины принимать конструктивные решения в критические моменты. Свои огрехи в работе и непрофессионализм областная власть списывает на коронавирус. Такое мнение выразил в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» доктор политических наук Александр Романюк.
Харьковщина лидирует в антирейтинге по уровню безработицы
– Каждый день в Украине появляются все новые инфицированные Covid-19. Насколько своевременным, по вашему мнению, было ослабление карантина?
– Эпидемия имеет два аспекта – эпидемиологический и социально-экономический. Карантин повлиял на производство, предприятия были закрыты. Особенно пострадал мелкий и средний бизнес – не работали магазины, рынки. А где брать деньги, чтобы прокормить семью? Так что ослабление карантина оправданно с социально-экономической точки зрения. Согласно проведенным социологическим исследованиям, в среднем запасов и сбережений у людей хватало только на месяц. А дальше что? Отсутствие средств к существованию ведет к росту преступности. В Харькове, как видим, уже выросло количество случаев по подрыву банкоматов.
– Можно ли было избежать такой неутешительной тенденции благодаря каким-то государственным программам, местным инициативам? В частности, Харьковщина вышла на второе место в Украине по уровню безработицы – после Донецкой области, где идут военные действия. Тогда как в предыдущие годы Харьковская область была в лидерах по уровню занятости населения. Почему именно наш регион стал лидером антирейтинга?
– Многие предприятия остановили работу. Прогнозируется, что из-за карантина уровень безработицы в Украине достигнет 10%. Это очень много.
– Можно ли изменить эту тенденцию на местном уровне? Поддержать людей, которые остаются без работы?
– Для этого нужна согласованность действий областной и городской власти, а этого не происходит. И когда было принято решение повысить зарплаты медработникам, которые работают с больными Covid-19, вот тогда и началось. Мэр сказал, что ничего не будет давать медучреждениям областного подчинения. Но ведь в этих больницах лечатся в основном горожане. Почему же город не может помочь решить проблему?
Политические интересы выше общественных
– Министр охраны здоровья Максим Степанов прокомментировал ситуацию с 300-процентной доплатой медикам, которые работали с больными коронавирусом. Ситуация на Харьковщине получилась скандальная, потому что министр заверил, что деньги из госбюджета были перечислены еще в начале апреля всем без исключения регионам, в том числе и Харьковскому. А в Харьковской области выплатили только по 870 гривен. Министр даже говорил о каких-то сомнительных манипуляциях.
– Я опять-таки повторюсь – нет координации, взаимопонимания между областной и городской властью. Существует еще один фактор – местные выборы, которые должны состояться 25 октября 2020 года.
Вы знаете, что областная власть у нас – от президента. Глава области Алексей Кучер называет себя ЗЕ-губернатором. Он видит в должности руководителя города своего человека – представителя партии «Слуга народа». Мэр Геннадий Кернес, в свою очередь, хочет остаться в кресле городского головы. Сейчас его, как ни странно, поддерживает бывший противник Александр Ярославский – они вместе. И вся эта политическая борьба влияет на ситуацию, которая складывается в Харькове, в том числе и на выплаты медикам. Власть не может договориться между собой: кто, сколько, из какого бюджета.
– До выборов еще далеко. Кроме того, неизвестно, состоятся ли они вообще в указанные сроки – все зависит от эпидемиологической ситуации. Почему нет согласия между власть имущими в решении насущных проблем? Ведь если не решить проблему с пандемией, не будет и выборов. Кто должен пойти на уступки или, возможно, отказаться от личных амбиций?
– Безусловно, нужно искать компромисс. И каждая из сторон должна идти на определенные уступки. Однако, как видим, политические и частные интересы преобладают над общественными.
Нынешней власти не хватает профессионализма
– Если бы политики сегодня показали умение решать серьезные вопросы, именно решение глобальных проблем могло бы стать аргументом во время местных выборов. Ведь скандал с медиками на Харьковщине не делает чести власти, которая допускает подобные вещи.
– Есть такое понятие, как профессионализм власти. Вот предыдущая областная администрация, которую возглавляла Юлия Светличная, была очень профессиональной. И глава Харьковской области согласно рейтингам на протяжении трех лет занимала первые места. А у Алексея Кучера нет опыта руководства, тем более целым регионом. Не было у него и своей команды – пришли люди, которые просто поддерживали партию «Слуга народа». И это тоже влияет на развитие ситуации.
– Нынешняя ситуация наверняка скажется на политических симпатиях избирателей на местных выборах. Речь идет не только о выборах городского головы – будут избираться также депутаты городского и областного советов.
– Партия «Слуга народа» постепенно теряет свои позиции. В разных регионах – на востоке, на западе, в центре – существуют разные тенденции. У нас усиливается позиция «Оппозиционной платформы «За життя», ослабляется влияние «Европейской солидарности».
Падение производства в регионе началось с конца 2019 года
– Мартовские выборы народного депутата в 179-м округе, которые эксперты называли пробными перед местными выборами, оказались показательными и продемонстрировали тенденцию симпатий избирателей.
– Юлия Светличная набрала рекордное количество голосов избирателей – почти 80%. За всю историю выборов в Украине, пока использовалась мажоритарная система, не помню, чтобы кто-то получал такой результат. Предыдущим депутатом по данному округу был как раз нынешний губернатор Алексей Кучер. Он набрал немногим больше 50%. Да, оппоненты устраивали Юлии Светличной всевозможные препоны, распускали фейки, а когда поняли, что кроме прямой фальсификации выборов ничего сделать не могут, им осталось только показать «хорошую мину при плохой игре», заявив о поддержке Юлии Светличной.
– Удивительно, как быстро изменились симпатии избирателей на данном округе – не прошло и года с того момента, как выбрали представителя «Слуги народа».
– Дело в том, что спад производства на Харьковщине начался вовсе не с введением карантина, а еще с конца 2019 года, когда у руля области встал Алексей Кучер. Предыдущее правительство от «Слуги народа» тоже наделало много ошибок… Когда начал подниматься курс гривны и падать курс евро, производителям стало невыгодно отправлять товары за границу – экспорт упал. Они стали придерживать произведенные товары и ждать, когда снова поднимется курс евро. И это очень повлияло на экспорт…
Большим достижением Юлии Светличной было то, что Харьковская область в значительной степени переориентировалась на европейские рынки. До 2014 года основным рынком сбыта у нас была Россия. В связи с войной наработанные связи прервались. И в области было сделано очень многое, чтобы найти новые рынки сбыта для наших производителей. Проводились конференции, симпозиумы, приглашались западные бизнесмены, послы разных стран.
Власти оказались не готовы к пандемии
– Вы отметили, что падение производства началось задолго до эпидемии коронавируса и карантина. Допускаете ли вы, что сегодня власть будет оправдывать пандемией все свои недостатки в работе?
– Конечно. Сейчас все свои недоработки власть постарается списать на коронавирус.
– А что, по вашему мнению, должна сделать власть, в том числе местная, региональная, чтобы прекратить неутешительную тенденцию и с ростом безработицы, и с падением производства… Можно ли сегодня принять какие-то жесткие меры, разработать алгоритм, создать программу, чтобы поддержать область?
– Я считаю, что ошибка была допущена в самом начале. Жесткие меры, принятые в середине марта, имели позитивный результат с точки зрения препятствования распространению эпидемии. Однако они очень негативно отразились на экономической ситуации. Я считаю, что можно было не закрывать все предприятия, многие могли бы продолжать функционировать при соблюдении работниками санитарно-гигиенических мер – ношении масок, перчаток и так далее. Метро можно было не закрывать, чтобы люди имели возможность ездить на работу. Тем не менее подземку закрыли, при этом возникла огромная проблема – переполненные автобусы, трамваи, троллейбусы. Думаю, что можно было создать плавающий график работы предприятий – чтобы они начинали рабочий день не в одно и то же время, а с промежутком в час, допустим. И люди нормально добирались бы на работу.
К тому же не стоит забывать, что в момент введения карантина масок не было вообще. Я две недели искал – обошел все аптеки на Алексеевке и только через две недели смог купить примитивный респиратор за 165 гривен. Опять же, возникли проблемы с лекарствами. То есть власть оказалась не готова по всем направлениям.
– Что касается лекарств. Обещали, что будут лечить больных коронавирусом за счет государства. Однако не только пациенты харьковской инфекционной больницы, но и заболевшие медики лечатся за свой счет. Почему государство уверяет, что все бесплатно, а мы сталкиваемся с такой реальностью? Кто должен нести за это ответственность?
– У нас еще никогда и никто не понес ответственность за подобный хаос. Власть не проявила дальновидность. Еще когда ситуация с коронавирусом только начиналась в Европе, нужно было сыграть на опережение: запастись масками, закупить необходимые лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких, заранее подготовить больницы для приема пациентов.
– И это задание для власти. Есть ли какая-то стратегия на Харковщине?
– Точных сведений не имею, но не вижу никакой стратегии. Иначе были бы заранее подготовлены и больницы, и штат, и лекарства, и средства индивидуальной защиты медиков.
– Как, по вашему мнению, данная ситуация влияет на настроение врачей?
– Негативно. Многие медики увольняются. В Украине каждый пятый заболевший – медработник. А это значит, что они беззащитны перед коронавирусом – нет ни респираторов, ни защитных костюмов, ничего.