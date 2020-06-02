В ГСЧС подозревают короткое замыкание

2 июня в 13:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Куриловка Купянского района.На момент их прибытия пожарных огонь успел охватить крышу жилого дома, его внутренние помещения и бытовую технику. Общая площадь пожара составляла 60 кв.м. кроме того, огонь перекинулся на навес и крышу хозяйственной постройки площадью также в 60 кв.м.Пожарные локализировали возгорание в 13:42, а уже в 15:25 полностью потушили пожар. Благодаря спасателям удалось частично спасти личные вещи и имущество владельцев.Пострадавших в результате пожара нет.Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.