Провайдер Воля рассказал о масштабной DDoS-атаке на свои серверы в Харькове. Об этом говорится в сообщении компании.

На протяжении трех дней, с 31 мая, сетевая инфраструктура оператора в Харькове подвергается интенсивным кибератакам — по этой причине в работе сети могут наблюдаться сбои. Злоумышленники атаковали абонентские подсистемы, а затем расширили атаки на телекоммуникационную инфраструктуру, вследствие чего примерно 100 000 абонентов ощутили разного рода трудности в работе интернета, IPTV, мультиэкранной платформы и услуги цифрового телевидения.Доступ к сервисам Воли в Харькове полностью отсутствовал 12 минут в воскресенье, 31 мая, и 45 минут вчера, 1 июня. Отдельно сообщается об успешно отраженной атаке на веб-сайт volia.com.В компании передали всю имеющуюся информацию в киберполицию, чтобы расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности. В компании отметили, что за такие действия по статье 361 УКУ предусматривается ограничение свободы до 5 лет.