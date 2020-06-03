С 15 июня после открытия аэропортов в Украине Windrose планирует запустить ежедневные рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков, с 16 июня - во Львов.

Об этом сообщают Avianews.Уточняется, что до 30 июня самолеты будут летать во Львов и Харьков один раз в день, в Днепр и Одессу - два раза в день. С июля авиакомпания планирует увеличить частоту полетов.Регулярные рейсы из Киева в Николаев перенесены на 15 июля.В июне минимальная цена билета на маршруте Киев-Одесса составляет 790 грн, на линиях Киев-Львов, Киев-Днепр и Киев-Харьков - 951 грн. В стоимость входит перевозка багажа 23 кг и ручной клади 7 кг.Windrose планировала запускать новую региональную программу на самолетах Embraer 145 и ATR 72-600, но из-за карантина рейсы будут выполняться только на Embraer 145.В авиакомпании уточнили, что из-за ограничений на въезд в страны ЕС для граждан Украины специалисты не смогли провести приемку нового типа лайнеров. Два ATR 72-600 компания планирует забрать в Украину после 15 июня.