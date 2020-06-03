Полезные свойства овощей и фруктов зависят не только от их вкуса, но и от цвета. Для того чтобы обеспечить организм необходимыми веществами, нужно съедать не менее четырех «цветов» в день.

Так же, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан (помните эту присказку для запоминания цветов радуги?), так, наверное, и любому человеку важно понимать, в каких овощах и фруктах спрятались нужные полезные вещества. Нет ничего проще – достаточно запомнить, под кожурой какого цвета они скрываются.(помидоры, перец, клубничка, арбуз и т.д.) не только способствуют улучшению работы сердца, сосудов и сохранению памяти, но и помогают победить депрессию.(тыква, морковь, апельсин, абрикос и т.д.) позитивно влияют на иммунитет, а также на состояние глаз, кожи и суставов. Кроме того, они повышают шансы избежать встречи с некоторыми видами рака.(отдельные сорта помидоров, перца, тыквы, лимон и т.д.) насыщают организм веществами, полезными для мозга и нервов. Также они помогут продлить молодость.(шпинат, брокколи, горох, яблоки, киви и т.д.) приносят пользу практически всем системам нашего организма, потому и употреблять их нужно постоянно. Кроме того, зеленая еда понижает давление и не дает шансов стрессам.(баклажаны, краснокочанная капуста, сливы, черника и т.д.) помогают сосудам очиститься от холестерина, снижают давление, способны снимать воспаление. Также их употребление отодвигает старость на неопределенный срок.(цветная капуста, лук, картофель, груши и т.д.) имеют сходное с синими и фиолетовыми продуктами действие, однако кроме того еще помогают печени избавиться от токсинов, а всему организму – от лишнего веса.