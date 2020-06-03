В вопросе знакомства детей со «взрослыми» продуктами всегда четко выделяются две полярные точки зрения. Одни родители считают, что этот момент нужно оттянуть чуть ли не до совершеннолетия. Другие уверены, что ребенка нужно адаптировать к жизни в этом мире как можно раньше. Правда, как всегда, где-то посередине.

Дети любят сладкое – и это неоспоримый факт. Однако с точки зрения полезности шоколад – не самый лучший десерт для самых маленьких, считают медики.Родителям для начала хорошо бы усвоить как аксиому – до года ребятишкам этот продукт лучше не показывать. В это время идет формирование организма, и даже долькой шоколада можно вызвать аллергию или спровоцировать кариес только что появившихся зубов. Более того, кормящей маме тоже лучше воздержаться от лакомства – как говорится, во избежание.Что же касается детей старшего возраста, то тут родители должны все хорошо обдумать. Во-первых, деткам до трех лет хорошо бы не употреблять больше 40 граммов сахара в сутки. И шоколад – далеко не самая полезная в этом смысле субстанция, поскольку имеет в составе трудно усваиваемые жиры, которые излишне напрягают поджелудочную, печенку и весь желудочно-кишечный тракт. Во-вторых, шоколад стимулирует нервную и сердечно-сосудистую деятельность, что может привести к перевозбуждению.С другой стороны, в шоколаде есть масса полезностей – и витамины, и аминокислоты, и микроэлементы, и антиоксиданты. Однако малыши могут получить их из более безопасных продуктов – фруктов, злаков, маминого молока.Потому если детеныш требует сладкого, можно предложить ему печенье без наполнителя, фрукты и сухофрукты – при той же сладости и наборе правильных веществ, вреда они (если ребенок не аллергик) не принесут. А шоколадное наслаждение он еще для себя откроет, но когда станет постарше. Всему свое время.