Народный депутат Украины Юлия Светличная прокомментировала Программу деятельности правительства, которую в Кабмине планируют вынести в голосование уже завтра.

По мнению Юлии Светличной, в программе должен быть комплексный план развития страны, а не набор тезисов и лозунгов.«Как таковой Программы нет. Набор тезисов и лозунгов.Должен быть комплексный план развития страны, чёткое обоснование реформ, рассчитаны количественные и качественные ориентиры, определены конкретные ответственные.Пока этого не будет, за поддержкой ко мне можно не подходить. Завтра голосую красной», – заявила Светличная на своем официальном телеграм-канале.