В ГСЧС подозревают, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

2 июня в 17:52 поступило сообщение о пожаре в жилом 5-ти этажном доме по проспекту Тракторостроителей.По прибытию на место пожара, спасатели во время разведки выяснили, что на 3-м этаже на балконе горят домашние вещи и пострадала пластиковая обшивка самого балкона. Площадь пожара составляла 8 кв.м.Сообщается, что в 18:14 пожар был локализован. Личным составом пожарного подразделения не допущено опрокидывания огня на соседние балконы и квартиры. Ликвидация огня состоялась в 19:01.Также во время тушения пожара из квартиры была эвакуирована дочь владельца квартиры, 2001 года рождения.