Международный фестиваль путешествий и искусств «II Kharkiv International Festival of Arts and Travel» подвел окончательные итоги и назвал победителей.

Фестиваль проходил в четырех номинациях экранного и фотоискусства: дрон-видео, роуд-муви, тревел-документалистика, тревел-фотография. В нем приняли участие 1411 конкурсантов из 103 стран, которые подали на суд жюри около 2000 фото- и видеоработ.Гран-при фестиваля получили представители сразу двух стран - Германии и Украины. Так, режиссер из немецкого Эрфурта Денис Шмельц представил документальные работы «White Angels of Camargue» и «The Beauty of Greenland», в которых рассказал о мире белых лошадей, розовых фламинго, реках, лесах и людях, полных жаждой жизни и путешествий. А супруги Ольга и Андрей Андреевы («PAGANEL STUDIO») стали победителями фестиваля благодаря четырем документальным работам о своих путешествиях по разным уголкам мира.Победителем в номинации «Роуд-муви» (фильм о путешествиях) стал представитель Объединенных Арабских Эмиратов Кристиан Хамаччи за ленту «Adventures of Aya - Iceland».В номинации «Тревел-фотография» победил индиец Рэй Анбу. Победу ему принесла всего одна фотография - «A man and dogs».Лучшим в номинации «Дрон-видео» оказался Ян Монтгомери с лентой «Kalaallit Nunaat» - притчей о красоте океана.Победителем в номинации «Тревел-документалистика» жюри назвало представителя Франции Джина-Эмануэля Джея с фильмом о Новой Зеландии.Многие участники фестиваля также получили специальные дипломы.Напомним, что фестиваль «II Kharkiv International Festival of Arts and Travel» должен был проходить публично 23 мая в городе Харькове, в рамках ХII Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме», но из-за карантинных мер был перенесен. Все работы оценивались членами жюри дистанционно.