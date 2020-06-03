Весенние морозы повредили зерновые культуры во многих районах Харьковской области - в апреле в некоторых местах было до минус 8 градусов на грунте, во многих районах были пересевы, - рассказал фермер из Кегичевского района Николай Пивовар.

- Растения сейчас находятся в стрессе, кукуруза стоит с фиолетовыми листьями, при такой температуре растение не может получить питательные вещества, которые ей необходимы, - говорит фермер Пивовар.- Из-за заморозков, отсутствия влаги и суховеев мы потенциально можем потерять треть урожая. Но в компании решили не делать пересев из-за нецелесообразности трат, - рассказал директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник.Окончательные прогнозы на урожай делать пока что рано, считают аграрии. Если в ближайшую неделю установится теплая и солнечная погода, зерновых в Харьковской области будет в достатке.