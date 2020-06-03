С 10 июня в Украине в рамках ослабления карантина начнут открывать кинотеатры, санатории и детских лагеря, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

- Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 кв. метров, - уточнил он.Также, по его словам, санатории будут работать с 10 июня, а по детским лагерям решение будет приниматься отдельно.- Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику, — добавил Ляшко.Напомним, первый этап ослаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующий этап запланирован на 10 июня.Сейчас в Украине действует адаптивный карантин - решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.