По состоянию на 3 июня в Харькове зафиксировано 675 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 893 подозрения на COVID-19, из которых 1 131 случай подтвержден. Под подозрением остаются 238 человек, из них 191 - жители Харькова. Также за это время 518 пациентов выздоровели, 48 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 пациентов выздоровели, 735 умерли. За последние сутки зафиксировано 483 новых случая.