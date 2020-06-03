Госпогранслужба предупреждает, что граждане Украины не могут использовать электронный паспорт для пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).В ГПСУ напоминают, что согласно постановлению правительства с апреля 2020 года, е-паспорта в «Операции» являются цифровыми аналогами бумажных документов. Данная норма вступает в силу в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности: их можно предъявлять представителям Нацполиции, при получении почтовых услуг и тому подобное.Однако в Госпогранслужбе акцентировали, что ни один из пунктов решения правительства не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу, а именно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления.«На сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующего оформления лиц на границе», — сказано в сообщении ведомства.Также в ГПСУ напомнили, что предъявление электронных документов в мобильном приложении «Дїя» возможно только внутри страны и в случаях, согласно перечню четко определенному соответствующим постановлением.