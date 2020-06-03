Руководитель Лабораторного центра Любовь Махота прокомментировала ситуацию с заболеванием сотрудников учреждения.Как сообщалось ранее, у 10 сотрудников Харьковского областного лабораторного центра выявили заболевание коронавирусной инфекции COVID-19. По словам руководителя центра Любови Махоты, ни один из сотрудников не работал непосредственно с биоматериалами, а заразились из-за того, что вирус в учреждение «занесли» извне, в результате контакта с зараженным.
Среди заболевших - шесть эпидемиологов, один заведующий эпидемиологического отделения, помощник эпидемиолога, юрист и водитель.
Двух человек пришлось госпитализировать, а остальные находятся на самоизоляции.