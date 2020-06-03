Возможно, этот астропрогноз подскажет вам как правильно действовать.

Вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит в неловкое положение. Завтра не стоит волевым усилием останавливать полет мысли – сможете выдумать что-то весьма любопытное.У вас может разыграться воображение. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату – возьмите кого-нибудь с собой. Завтра вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу ненужных вопросов.Вы будете чрезвычайно активны – как в решении проблем, так и в создании конфликтов. Постарайтесь сохранять разумный баланс. Завтра вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения.Над вами могут посмеяться. Не стоит переживать – смеется, как известно, тот, кто смеется последним. Завтра перед тем как отвечать на вопросы, проанализируйте их на предмет наличия тайного смысла.У вас наступит резкое обострение организационных способностей. Завтра окружающие будут всеми способами пытаться влиять на ваше мнение. Пусть влияют – может, что полезное подскажут.Ни в коем случае не давайте пустых обещаний, лишь бы отвязаться от просителя. Вам потом не раз их припомнят. Завтра, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты – нечего было соглашаться.Вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли стоит это допускать. Необдуманные слова, сказанные накануне, могут преподнести в извращенном варианте, и вам придется расхлебывать последствия.Наибольшее удовольствие доставлять употребление пищи. Побалуйте себя – вы это заслужили. Завтра полет вашей мысли намного опередит возможности организма. Вы рискуете перенапрячься.Не принимайте все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы склонны считать своими, таковыми не являются. Завтра все планы могут пойти насмарку, но вы этому только порадуетесь.Все будет происходить не совсем так, как вы запланировали. Подготовьтесь заранее – разверните свои планы на 180 градусов, и добьетесь желаемого. Завтра вы с горечью обнаружите, что делу – время, потехе – час, а не наоборот.Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требуют много времени. Завтра придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами.Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему. Завтра толк будет лишь от усилий созидательного характера.