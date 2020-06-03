Более теплая погода вряд ли остановит распространение коронавируса COVID-19, заявил директор Национального института здоровья США Френсис Коллинз.

"На данный момент многие исследователи сомневаются, что пандемия COVID-19 перейдет летом к необходимому временному затишью", - написал он в своем блоге, подчеркнув, что в некоторых лабораторных экспериментах выдвигалась гипотеза, что высокая температура и влажность могут снизить жизнеспособность коронавируса SARS-CoV-2, как и других известных коронавирусов, темпы распространения которых с приходом лета замедляются.Но COVID-19, как совершенно новая инфекция, отличается от сезонных респираторных заболеваний.По словам Коллинза, климат станет важным сезонным фактором в контроле распространения COVID-19 только после появления коллективного иммунитета.Он указал на "отрезвляющие прогнозы", опубликованные в журнале Science, согласно которым коронавирус, вероятно, будет распространяться на протяжении всего лета."Исследовательская группа обнаружила, что отсутствие у человека иммунитета к SARS-CoV-2, а не погода, вероятно, будет основным фактором, способствующим постоянному и быстрому распространению нового коронавируса этим летом и осенью", — заявил Коллинз.По его словам, это также поясняет быстрое распространение COVID-19 в Бразилии, Эквадоре и некоторых других тропических странах.