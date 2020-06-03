Харьковский художественный музей сегодня, 3 июня, открыл свои двери для посетителей после вынужденного перерыва, связанного с карантином.Как сообщили в учреждении, музей временно работает в измененном режиме: с 11:00 до 18:30 ежедневно, кроме понедельника и вторника.
После открытия в музее можно посетить экспозицию отечественного искусства XVI - нач. XX в. (2 этаж). При этом администрация ввела определенные меры предосторожности.
Так, в залах можно находиться только при наличии защитной маски с соблюдением дистанции в 1,5 метра между людьми. Количество посетителей ограничено - одновременно разрешено принимать до семи человек. Перед билетной кассой нанесена специальная разметка - для соблюдения дистанции в очереди.
Групповые экскурсии (максимум - семь человек) проводят по предварительной заявке по тел.: 706-33-94 или на адрес электронной почты: ARTMUSEUM_KHARKIV@i.ua
На территории Харьковской области продолжают действовать ограничения по проведению культурно-массовых мероприятий, поэтому лекции, концерты и другие массовые мероприятия в музее отменены.