Каким должен быть социально-ответственный бизнес, на собственном примере демонстрирует топливная компания Sunoil, продолжая поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Ко Дню защиты детей она выделила средства на приобретение современной мебели для детского сада.

Богодуховский детский сад «Колокольчик» – заведение нетипичное. В трех группах здесь воспитывается 78 ребятишек, причем в условиях, приближенных к домашним. Единственное, чего не хватает дошкольному учреждению, – так это современной мебели в группу, которую посещают дети 3–5 лет.– В принципе, мебелью мы обеспечены, но хотелось бы более современную, модную, ведь дети очень любят все красивое, яркое, – говорит заведующая Богодуховским дошкольным учреждением № 6 «Колокольчик» Юлия Евченко. – Мы обратились в правление компании Sunoil и нам не отказали.Представители топливной компании Sunoil с удовольствием вызвались порадовать ребятишек.– Вопросам дошкольных учреждений необходимо оказывать особое внимание, – считает представитель компании Sunoil Александр Мейерс. – Поэтому когда к нам обратилась администрация садика, мы сразу же ухватились за возможность им помочь. Компания Sunoil не первый раз участвует в таких добрых проектах и сто процентов – не последний.А тем временем в детском саду уже решили, какую мебель будут закупать, и распланировали, как разместят ее в группе.– Пользуясь моментом, хочу поблагодарить правление компании Sunoil за финансовую поддержку нашего детского учреждения, – говорит Юлия Евченко. – Огромное спасибо!Топливная компания Sunoil постоянно помогает тем, кто в этом нуждается, и принимает участие в социальных проектах. За время пандемии коронавируса она передали не одну сотню тонн топлива медикам и полицейским.