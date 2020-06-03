Сотрудники Первомайского отделения полиции устанавливают местонахождение Виолетты Штагер, 2006 года рождения.Девушка 1 июня около 7:00 сбежала через окно собственного дома и до настоящего времени не вернулась. Она может находиться в разных городах области. Несовершеннолетняя ранее неоднократно сбегала из дома.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 150 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.
Была одета в черные джинсы, синюю футболку с длинным рукавом, черные кроссовки с красными вставками.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Первомайское отделение полиции по телефонам:
дежурная часть (05748) 3-21-12,
068-085-41-91,
066-834-05-82,
102 или другим удобным для вас способом.