Сотрудники Первомайского отделения полиции устанавливают местонахождение Виолетты Штагер, 2006 года рождения.

Девушка 1 июня около 7:00 сбежала через окно собственного дома и до настоящего времени не вернулась. Она может находиться в разных городах области. Несовершеннолетняя ранее неоднократно сбегала из дома.на вид 13-14 лет, рост 150 см, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.в черные джинсы, синюю футболку с длинным рукавом, черные кроссовки с красными вставками.Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Первомайское отделение полиции по телефонам:дежурная частьили другим удобным для вас способом.