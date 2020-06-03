За соответствующие изменения в Кодекс об административных нарушениях проголосовали 277 депутатов.

Штрафы для пешеходов за нарушение правил при переходе дорог будут увеличены в пять раз. Соответствующий законопроект №2697 Верховная Рада приняла 3 июня в первом чтении.Закон вносит изменения в действующий Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми штраф за переход проезжей части в неположенном месте или на желтый/красный свет возрастет с 51 грн до 255 грн.За те же самые нарушения в состоянии опьянения штраф повысится до 510 грн. Если нарушение повлекло за собой аварию, штраф возрастает до 680 грн.