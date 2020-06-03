С начала года Слобожанская таможня (центральный офис - в Харькове) перечислила в госбюджет 4,9 млрд.гривен.Как сообщили таможенники, ежедневно перечисляется около 50 млн.грн.
Перечислено:
- ПДВ - 839 млн.грн.;
- акцизный налог - 6,4 млн.грн. ;
- ввозная пошлина - 64,8 млн.грн.
Дополнительно в мае в госбюджет направлено 56 млн.грн. Эти средства удалось получить за счет:
- контроля таможенной стоимости товаров - 52,5 млн.грн.;
- классификационной работы - 1,9 млн.грн.;
- контроля по определению страны происхождения - 1,6 млн.грн.