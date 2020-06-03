Правительство Украины планирует создать целевую программу Гарантированного минимального дохода.

Отмечается, что программа призвана "эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам".Согласно планам Кабмина, в новую схему будут объединены отдельные уже существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.При этом размер гарантированного минимального дохода будет увеличен пенсионерам и безработным.Также отмечается, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности.