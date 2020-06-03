Народный депутат Юлия Светличная не собирается поддерживать бессодержательную программу правительства. Программа деятельности Кабинета министров должна быть комплексным планом развития страны, а не набором тезисов и лозунгов, считает народная избранница.

Она напомнила, что в четверг, 4 июня, правительство планирует внести в сессионный зал Верховной Рады программу своей деятельности.– Как таковой программы нет. Набор тезисов и лозунгов, – прокомментировала Юлия Светличная. – Должны быть комплексный план развития страны, четкое обоснование реформ, рассчитанные количественные и качественные ориентиры, определены конкретные люди, которые будут за это отвечать. Пока этого не будет, за поддержкой ко мне можно не подходить. В четверг голосую красной.