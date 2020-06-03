Харьковская область не готова к очередному этапу ослабления карантина.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальной странице правительства в Facebook.Причина - в том, что регион не соответствует одному из трех базовых критериев: речь об охвате населения тестами. Так, по нормативам необходимо, чтобы этот показатель составлял более 12 на 100 тыс.населения, в то время как в Харькове он по состоянию на 3 и.ня - 11,61.По двум другим критериям область соответствует нормативам Минздрава: так, инцидентность (среднее количество случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет 6,47 при норме менее 12 на 100 тыс.населения; загруженность коек - 5,83% при норме менее 50%.